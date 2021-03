Gignac: 'Después de mi carrera de futbolista quiero ser directivo o algo en Tigres'

André-Pierre Gignac lo tiene claro, quiere ser Tigre incluso después de su carrera de futbolista. El delantero francés dejó en claro de que quiere culminar su trayectoria como un jugador importante, por lo que no sabe qué sucederá en tres años cuando concluya su nuevo contrato con los felinos.

“Vamos a ver cómo me sienta. No quiero terminar dando lástima, no quiero terminar en la banca, sin hacer goles. Hasta que mis piernas respondan voy a estar listo.

“Después de mi carrera de futbolista, voy a aprender y quiero aprender, si me dejan, de ser directivo o algo en el club. Es algo que no lo puedo explicar, es algo de que no me quiero ir”, explicó el delantero a TUDN.

El delantero francés destacó la presencia de Ricardo Ferretti en el banquillo universitario, labor que no es sencilla debido a las grandes figuras que debe de dirigir, logrando imponerse en todo momento por su temperamento fuerte.

"Creo que sí, la cosa es que Tuca (puede estar) en un club grande, porque nadie maneja un vestidor así, pues imagínese tantos seleccionados en un vestidor como el nuestro. Traer figuras como: Enner Valencia, Edu Vargas, Guido Pizarro, Nahuel Guzmán ahora todos juntos en un vestidor es una locura poder manejar todo eso.

“Hay que decir las cosas, porque son muchos egos carácter es muy fuerte, y lo está haciendo muy bien, yo no sé si con otro entrenador estaría así, de verdad", admitió el galo.

Gignac dejó en claro de que la presencia del 'Tuca' es crucial para darle estabilidad a la institución, ya que ha sido más de una década con el mismo entrenador al frente del primer equipo.

“Últimamente, lo que hemos hecho ha sido algo importante para la institución, hemos crecido demasiado. Nos mantengamos con casi el mismo cuerpo técnico durante 10 años, hay una estabilidad increíble en el club y eso es lo más importante en cualquier institución: la estabilidad”, concluyó el europeo.

