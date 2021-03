Nahuel Guzmán a Lewandowski:'Le reclamé en inglés, a lo indio'

La derrota de los Tigres en el Mundial de Clubes ante el Bayern Munich no dejó un buen sabor de boca en los jugadores, luego de que el único gol del partido estuviera precedido por una mano de Robert Lewandowski.

Durante la premiación, Nahuel Guzmán, portero de los Felinos, se acercó con el polaco para reclamarle sobre la jugada, pero debido a la barrera del idioma, el Patón reconoció que solo pudo preguntarle si había metido la mano.

“Yo estaba con bronca, tenía la sensación de que el gol de ellos había sido con la mano. El chico de los videos que trabaja en el club se me acerca y en el celular me muestra la cámara de atrás de arco y me dice ‘fue mano’.

Como buen Nahuel..... pic.twitter.com/Hp8HkSgsuM — Ana Laura García (@annylauris) February 11, 2021

“No me podía quedar con eso. Neuer me miró pensando que lo iba a saludar a él. Llego a Lewandowski y le tiro mis dos clases de inglés. 'Congrat, le dije'. Y agregó: ‘Touch in your hand’, así, a lo indio. Y me responde: ‘¿In my hand? No, no’. Entonces le dije: ‘Bueno, dale, ya está, en la repetición se está viendo que sí’. De todo eso no me entendió nada", recordó Nahuel para La Nación.

Guzmán consideró que esa acción pudo repercutir para que Manuel Neuer no quisiera intercambiar su jersey.

“Tenía que hacer algo. No sé si Lewandowski se lo habrá comentado a Neuer, porque ya en los vestuarios mandamos a cambiar muchas camisetas y mi camiseta volvió. Mandó a decir que no cambiaba sus camisetas, no sé Dejé de seguirlo en Instagram. Pero bueno, no me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer”, aseguró.

