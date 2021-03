Gignac explicó sus críticas a los mexicanos: 'A veces la cag...'

Ha pasado más de un mes desde el Mundial de Clubes en donde los Tigres terminaron subcampeones del torneo, no sin antes llevarse críticas por parte de la afición, mismas que provocaron la molestia de André Pierre Gignac.

Finalmente el atacante francés habló sobre su polémico Tweet en el que criticaba la actitud de las aficionados asegurando que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano.

"No he generalizado, no me permitiría hablar mal de los mexicanos, mis hijos son mexicanos y para qué voy a criticar a un país que me ha recibido tan bien. Solamente era una crítica constructiva sobre el deporte, sobre cómo se comporta la afición mexicana cuando un club va al Mundial de Clubes, eso es todo", declaró Gignac para TUDN.

#GignacEnVersus sobre el tweet después del subcampeonato “Cuando Funes Mori metió gol yo me sentí contento por él” @10APG EN VIVO

El delantero reconoció que se equivocó en sus palabras y recordó que cuando los Rayados jugaron ante Liverpool en la edición del 2019, él estaba feliz por el gol de Rogelio Funes Mori.

"Nadie está pensando por mí. A veces la cago, hay que decirlo somos seres humanos, hemos cometido errores pero siempre hay que mejorar. El objetivo del club era hacer reaccionar a la gente un poco agresivo. A veces necesito sacar mis cosas.

"Yo estaba delante de la tele en Zuazua, cuando Funes Mori metió el gol (a Liverpool) estaba muy contento con él. Yo no tengo problema en decirlo", destacó.

