Selección Mexicana: ¿Cuáles han sido los fracasos del Tri en Preolímpicos?

Aunque es considerado el ‘Gigante de Concacaf’, México ha vivido pasajes tormentosos en los Preolímpicos. El Tricolor no ha podido consumar su pase a los Juegos Olímpicos en dos ocasiones en los últimos 25 años, consumando el fracaso.

El más reciente fracaso se suscitó en el 2008, cuando de la mano de Hugo Sánchez, el Tricolor no pudo superar la Fase de Grupos del Preolímpico debido a que empató con Canadá, perdió 1-2 frente a Guatemala.

En el último compromiso, frente a Haití, el combinado nacional requería de ganar por diferencia de cinco goles, misma que no se consiguió debido a múltiples fallas de los atacantes aztecas como Santiago Fernández, Enrique Esqueda, César Villaluz y Luis Ángel Landín, entre otros. El compromiso quedó 5-1, con lo que se consumó la salida de Hugo Sánchez del banquillo.

"Simplemente no quiso entrar la pelota y no fue porque seamos malos, a cualquiera le puede pasar fallar las oportunidades que sean porque somos seres humanos, nos tocó a mis compañeros y a mí estar en un momento en el que no quiso entrar la pelota, le pegamos mal, le pegamos más fuerte", explicó Enrique Esqueda en ESPN.

La primera ocasión en que sucedió esto fue en la edición del año 2000, previo a la competencia en Sydney, donde el combinado azteca que contaba con figuras como Juan Pablo Rodríguez, Gerardo Torrado, Luis Pérez, Daniel Osorno, Héctor Altamirano, Joaquín Beltrán y Rafael Márquez, no pudo llegar a la Final de la competencia al sucumbir en Semifinales frente a Honduras.

En aquel compromiso disputado en Pensilvania contra los catrachos dejó una cicatriz que hoy en día sigue atormentando al combinado verde, ya que culminaron igualados a cero goles, por lo que debieron definir al ganador desde los once pasos.

En aquella ocasión, Juan Pablo Rodríguez fue el villano al errar el primer cobro nacional al estrellar el balón en el poste. Los hondureños marcharon perfectos desde los once pasos y truncaron el sueño mexicano.

