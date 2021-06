Selección Mexicana: Héctor Herrera piensa que se minimiza a los 'europeos'

Héctor Herrera prefirió evitar comparaciones entre mexicanos y estadounidenses, al mismo tiempo que piensa que se minimiza a los 'europeos' en el combinado del Tata Martino.

“Sí (se minimizan a los ‘europeos’), los pocos que estamos en Europa lo hemos hecho muy bien, representado al país y los clubes donde se encuentra cada jugador. No me dijo tanto si ellos lo están haciendo bien o mal, (los seleccionados de Estados Unidos), ni me da gusto, ni tampoco… me da igual lo que ellos hagan

“Lo que me ha gusto es que Edson sea Campeón, que Tecate la está rompiendo, Gerardo Arteaga esté jugando y ganando trofeos, Diego y Guardado se clasifiquen a Europa", mencionó para TUDN.

Sobre la falta de un '9', el jugador del Atlético aseguró que hay tranquilidad y confianza con la gente que está.

“La verdad que no hay inquietud ni se habla de eso y si se habla tendrá que ser el Tata el lo decida si hace falta traer un nueve o si cree que hace falta gol. El otro día no encontramos el gol. Hay que tranquilidad del grupo y confianza de la gente que está acá, hay que apoyarlos y seguir juntos hacia delante porque son jugadores de gran calidad y en algún momento lo van a demostrar", agregó.

