'Tata' Martino responde a los que piden a Chicharito: 'Tenemos a Pulido y a Henry'

México no ha estado fino de cara a la portería, parte de ello se debe a la baja de Raúl Jiménez y a la falta de contundencia de Henry Martín y Alan Pulido, a quienes Gerardo Martino defendió a capa y espada ante los que piden el regreso de Javier Hernández.

“A mi las preguntas no me molestan, pero es una falta de respeto decir que no tenemos nueves, tenemos a Pulido y Martin. La valoración que ustedes hacen es de ustedes”, señaló.

Por otra parte, el ‘Tata’ y ya centrado en lo que será la Final de la Nations League ante los Estados Unidos, Martino no quiso hablar sobre jugadores específicos, pues reconoce que en su totalidad, el plantel norteamericano es competitivo.

“Estados Unidos tiene un plantel joven e importante. Pulisic porque es campeón de Champions en un equipo muy bueno, Dest o el de la Juventus, pero en la línea general hay buenos futbolistas que juegan en equipos relevantes y en un gran porcentaje lo hacen en Europa”, mencionó.

“Estados Unidos está plagado de futbolistas importantes y uno se detiene en los europeos pero también los que juegan en la MLS, todos tienen cualidades importantes para jugar en la selección y nos atenemos a su cualidades para poder neutralizarlos”, apuntó .

