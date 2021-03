Selección Mexicana: Jaime Lozano revelará este jueves la lista del Tri Sub 23 para el preolímpico

Luego de un año de espera, la Selección Sub 23 finalizó su preparación de cara al preolímpico que arranca el 18 de marzo y Jaime Lozano revelará la lista de 20 jugadores que buscarán un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El 'Jimmy' tuvo un año más para analizar a fondo su convocatoria, aunque eso no significa que no habrá grandes ausencias, como la de Diego Lainez , quien no recibió el permiso del Betis para participar en la justa.

A pesar de ello, el cuadro tricolor cuenta con una de las generaciones más prometedoras del futbol mexicano, misma que cuenta con nombres como los de José Juan Macías, Sebastián Córdova, Johan Vásquez y Sebastián Jurado, entre otros.

Al mismo tiempo, es importante decir que la Selección Nacional Sub 23 contará para el torneo con una base de futbolistas del Guadalajara, tal y como lo hizo a lo largo del proceso con Alexis Vega, José Juan Macías , Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán, aunque también podrían aparecer jugadores como Alejandro Mayorga, Uriel Antuna y Jesús Angulo.

Cabe destacar que, Lozano cerró su último micro ciclo esta misma semana, donde obtuvo las últimas conclusiones y determinó la lista que encarará el torneo preolímpico, a partir del próximo 19 de marzo cuando debuten ante República Dominicana.

México también compartirá grupo con Estados Unidos y Costa Rica, rivales que lucen complicados de cara a la búsqueda del boleto olímpico; sin embargo, Lozano y sus dirigidos apuestan por la localía de Guadalajara para imponer condiciones en el certamen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉS GUARDADO: 'SIENTO QUE TENGO TEMAS PENDIENTES CON MI SELECCIÓN'