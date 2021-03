Selección Mexicana: Martino comparó juego de Gales con el de Suecia en el Mundial de 2018

Más allá de la inconformidad que le genera la derrota ante Gales, Gerardo Martino destacó la importancia de enfrentarse a escuadras que comprometan su idea de juego, tal y como lo hicieron los británicos con presión alta, algo comparó con lo ocurrido en aquel encuentro de Fase de Grupos ante Suecia en la Copa del Mundo de 2018.

“Siempre entendemos que no está bueno perder, el hecho de las correcciones con el triunfo genera más confianza para el futbolista, pero es bueno encontrarnos con esta forma de jugar del rival, tiene mucho que ver con aquel partido con Suecia en la Fase de Grupos del Mundial, con un rival que se echa para atrás a jugar en la contra, y esto es lo que buscamos que nos pase un partido como hoy para cuando nos pase en un partido como en un Mundial. Fue un gran aprendizaje, pero no valdría si no demostramos que aprendimos de este tipo de situaciones”, señaló Gerardo Martino.

Por otra parte, el Tata señaló que esperará hasta el entrenamiento de este domingo para hablar con sus jugadores y puntualizar en las carencias que presentó el equipo ante Gales.

“No acostumbro hablar con los futbolistas cuando termina el partido, en el entrenamiento de mañana quizá hablemos y veamos estas situaciones como que no pudimos resolver ese partido de mitad de cancha hacía atrás, es difícil tener muchas situaciones de gol con un partido como lo que pasó esta noche, pero así imagine que íbamos a jugar un partido con otro tipo de dinámica, y el aprendizaje es este, sobre todo porque hoy por hoy se está jugando este tipo de futbol a nivel de selección”, agregó.

Por último, rechazó que exista una disputa con la Federación de Estados Unidos para hacerse con Efraín Álvarez, pues aseguró que la decisión es del jugador juvenil, a quien consideró con la intención de relacionarlo con los jugadores más experimentados.

“No entramos en ninguna pelea, convocamos futbolistas que pueden ser convocados, ellos tienen la opción de decidir, nosotros lo convocamos y encontramos una respuesta positiva, para ver cómo se comporta, entendemos que este tipo de situaciones lo hicimos con Lainez, con Santiago Giménez, siempre es bueno tener gente joven que tiene estas características y pueda tener roce con los más experimentados”, apuntó.