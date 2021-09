Selección Mexicana: Medford aseguró que México es favorito, pero no invencible

El exjugador de Costa Rica, Hernán Medford, habló sobre la importancia del duelo en contra de México en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, asegurando que el Tri es el favorito para llevarse la victoria.

"México es el favorito y seguirá siendo el favorito, nosotros seguimos tratando de hacer equipo con un nuevo técnico. Emocionalmente es bueno para nuestra selección que hoy no pasa por un buen momento, hay que hacer valer la casa", aseguró Hernán en entrevista con Marca Claro.

Por otra parte, aunque México pinta como el líder en el camino al Mundial, Medford aseguró que los ticos han acortado distancias con la Selección Mexicana y también colocó a Estados Unidos como otro de los favoritos,.

"El futbol ha achicado las distancias. México y Estados Unidos pueden ser favoritos, pero todo se define en la cancha. Así han sido las últimas eliminatorias, hemos visto a México sufrir para clasificar", comentó el ex jugador de Costa Rica.

Además, recalcó que aunque mantienen el respeto por México, no creen que no exista posibilidad de ganar. "En el futbol ya no hay nadie invencible. Hay un gran respeto ante México, pero desde el aztecazo hay una rivalidad un poco más pareja en los resultados".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: TATA MARTINO, OPERADO CON ÉXITO TRAS DESPRENDIMIENTO DE RETINA