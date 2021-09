De Luisa sobre caso Raúl Jiménez: 'Wolves le faltó el respeto a Selección Mexicana'

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, afirmó este viernes que fue una falta de respeto que el Wolverhampton de la Premier League no permitiera acudir a Raúl Jiménez al llamado de la selección mexicana.

"Se le faltó el respeto a las selecciones diciendo que los jugadores corrían riesgo de contagios. Sabemos que la FIFA se comunicó directamente con los Wolves y ahora esperamos a ver cómo reacciona este equipo", acusó el directivo.

Jiménez no pudo estar en triunfo de México 2-1 sobre Jamaica, en el arranque de la eliminatoria mundialista de la Concacaf por la negativa de su equipo, el Wolverhampton, a dejarlo viajar.



El pasado 24 de agosto la Premier League anunció que no cedería jugadores para los partidos de selecciones nacionales que se jugaran en países que estuvieran en la lista roja por la covid-19.

México estuvo entre las selecciones afectadas con la ausencia de Raúl Jiménez, delantero que el argentino Gerardo Martino, seleccionador nacional, ha calificado como clave en su esquema de juego. De Luisa explicó que la Federación Mexicana de Futbol ya recurrió a la FIFA para que esto no se vuelva una constante.

"Queremos que esto no vuelva a pasar. Ahora es un caso masivo, no podemos ver a Raúl como un caso único, pero es responsabilidad de la FIFA que es la autoridad máxima del futbol internacional el que esto no vuelva a suceder", subrayó, De Luisa.

