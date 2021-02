Selección Mexicana: Vergara, Domínguez y Galindo quieren trascender con el Tri

La Selección Mexicana Femenil ha empezado una nueva era, pues por primera vez en la historia, en todas las categorías son dirigidas por mujeres. Y sí es un momento histórico para el futbol femenil en México, pero Mónica Vergara, Maribel Domínguez y Ana Galindo, quieren pasar a la historia no sólo como entrenadoras, sino como entrenadoras exitosas y para eso están trabajando en sus respectivos equipos: Mayor, Sub 20 y Sub 17, respectivamente.

"Hoy tenemos la gran oportunidad de tener a mujeres frente a una Selección. Como jugadora lo llevé a cabo (triunfar) fue algo que me caracterizó, por las ganas, la enjundia de luchar por México y poner el nombre en lo más alto y estoy segura que es importante lo que está pasando ahora y tener una estructura así es de ensueño y estamos trabajando para realizar lo que queremos en este deporte", dijo a RÉCORD Maribel Domínguez, entrenadora Sub 20.

En tanto que Ana Galindo, técnica del equipo mexicano Sub 17 dejó claro que "queremos dejar huella, queremos marcar época, no sólo este pequeño momento, queremos que se diga que es el primer momento que hubo mujeres, pero además trascendieron, eso nos llena de motivación".

Y aunque el momento es de ellas, Mónica Vergara, directora técnica de la Selección Femenil Mayor, reconoció que se tiene que agradecer a quienes como Leonardo Cuellar sentaron un precedente en el futbol femenil en México, ya que fueron quienes guiaron a las ahora entrenadoras y también a ellos quieren honrarlos.

"Es un sueño alcanzado. He sido una afortunada por tener a personas que me han brindado su conocimiento, me han preparado como Leo Cuéllar, Roberto Medina, Cristopher Cuéllar. Este es un nuevo proceso y una manera de agradecerles a ellos es superando esos procesos, y quiero hacer de este proceso el mejor.

"De mí nunca van a escuchar nada malo porque a mí me formaron, bien dicen que te toca hablar como te va en la feria y yo fui bendecida de que me formaran como jugadora, persona y como técnica", señaló.

