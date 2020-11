Tata Martino sobre tridente Jiménez, Chucky y Tecatito: 'Es un aliciente'

Gerardo Martino sabe que la expectativa que genera contar con un tridente ofensivo conformado por Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Jesús Corona es absoluta; sin embargo, Tata señaló que cuenta con otras piezas dentro del plantel que pueden llegar a ser determinantes.

Martino no le quita responsabilidad a quienes hoy son los máximos exponentes del futbol mexicano en Europa, pero dejó ver que México tiene un arsenal mucho más amplio.

“Bueno, probablemente sean de los tres jugadores que más expectativas causan en la prensa y en el aficionado, contar con ellos siempre es un aliciente. En aquella oportunidad con Argentina era la primera vez que venía Jesús, entonces teníamos que acomodar los movimientos de los tres.

"Esta semana estuvimos trabajando en coordinar los movimientos para no ser predecibles, pero igualmente nosotros acá tenemos extremos naturales como Antuna, Alvarado y Diego, y algunos que parten de ese lugar como Rodolfo y que sabemos que nos brinda otro tipo de cosas”, dijo Martino en videoconferencia.

“Tenemos volantes como Orbelín y Córdova que también juegan por ahí, las luces se las llevan ellos tres, pero no me quiero olvidar de otros jugadores que tenemos, ni de Henry que vino como uno de los nueve”, añadió.

Sobre el desafió que enfrentará ante la elite del futbol asiático, Gerardo Martino reconoció que lo más importante de la gira europea será que el equipo refleje en el campo, lo aprendido en una semana de trabajo.

“Para mí ha sido una buena semana de trabajo, donde hemos encontrado una gran disposición y con una alta captación de lo que vamos hablando y de lo que vamos entrenando. Ahora queda ratificarlo como pasó en la convocatoria anterior a la hora de jugar. Tenemos las mismas expectativas que en la gira de octubre, es decir, que nosotros podamos reflejar la buena semana de trabajo en un partido ante dos de los mejores de un continente que acumulan resultados positivos ante selecciones importantes y que nos van a demandar una exigencia mayor", apuntó.

“Independientemente de los resultados, que si son importantes, me interesa que logremos resultados a través de una idea, no es fácil porque los tiempos de trabajos son distintos a los de un club, pero me gustaría que fuéramos reconocidos por una forma de juego y que de ahí logremos los objetivos que tenemos por delante, no solo calificar, si no tener el mejor performance en una copa del mundo”, finalizó

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: HEUNG-MIN SON, CON 'CUENTAS PENDIENTES' ANTE EL TRI