Yon de Luisa: 'No se le debe rogar a nadie para estar en Selección'

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol aseguró que la Selección Mexicana no le rogará a ningún jugador para futuras convocatorias.

El directivo habló sobre el caso concreto de Luis Montes quien renunció a la escuadra tricolor por no sentirse valorado.

"Si un jugador, en este caso Montes o el día de mañana el que sea, se acerca con el Tata y le externa que ya no quiere seguir más en la Selección, obviamente se le escuchará y se le tratará de convencer en ese momento. Pero si la voluntad es ya no seguir más, desde luego no se le se debe rogar a nadie, al contrario, se deben tratar de entender sus razones", declaró de Luisa para ESPN.

También se busca que el combinado nacional pueda volver a Europa para jugar las próximas Fechas FIFA de marzo.

"Se abre la oportunidad de que vuelva a ser en Europa, estamos todavía en pláticas, pero nosotros dependemos de los calendarios europeos. Se nos vuelve a abrir una posibilidad con algunos equipos de Europa, no con todos, difícilmente vamos a tener a los grandes equipos porque van a tener participación. Nosotros estamos haciendo lo posible por tener otra muy buena jornada en Europa", comentó.

De Luisa destacó que el apoyo que recibirá la Selección Olímpica sobre el Tri mayor en su búsqueda por calificar a Tokio.

Para el caso particular de marzo del año que entra es importante la preparación de la Selección Mayor, pero es más importante en esa ventana de marzo poder calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

