Carlos Hermosillo compra franquicia en tercera división

Carlos Hermosillo, segundo máximo goleador de la Liga MX, vuelve a involucrarse en el futbol mexicano como gente de ‘pantalón largo’, pues en entrevista para RÉCORD, reveló que es nuevo dueño del Atlético Real Morelos 27, club que pertenece a la Liga TDP (tercera división).

Hermosillo señaló que su objetivo ahora como dueño de un club en el futbol mexicano va mucho más allá de los resultados, pues el Atlético Real Morelos 27 buscará ayudar a la formación de los jóvenes futbolistas mexicanos.

“La idea es formar, no tengo ningún interés en subir a segunda división, si subes maravilloso, si no no pasa nada, yo quiero que esto sea un lugar donde el jugador sepa que aquí va a poder tener crecimiento en todos los aspectos”, declaró Hermosillo para RÉCORD.

Carlos Hermosillo reveló que su equipo ya disputó un partido de preparación en contra de la Sub 23 de Cruz Azul en La Noria y pese que el resultado terminó siendo una derrota para los suyos, quedó satisfecho por lo hecho contra los de La Máquina.

“Fuimos a jugar con Cruz Azul y me sorprendió muchísimo porque jugamos contra la Sub 23, obviamente perdimos 3-1, pero el comportamiento de los chavos fue muy bueno”

Atlético Real Morelos tendrá su presentación oficial el próximo miércoles 4 de septiembre antes de su debut en la Liga TDP.

