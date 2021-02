América: Comisión Disciplinaria falló a favor de Atlas y las Águilas pierden tres puntos

América sí fue castigado por alineación indebida. En una decisión sin precedentes, la escuadra azulcrema se quedará sin los tres puntos que obtuvo tras vencer al Atlas 0-2 el sábado pasado, pues la inconformidad de los Rojinegros sí procedió, y con ello, La Academia se queda con los tres puntos con un marcador de 3-0 en la mesa.

Y es que en el partido que se jugó en la cancha del Estadio Jalisco, durante el primer tiempo, el futbolista de las Águilas, Federico Viñas, estuvo en la banca, apareciendo entre los suplentes cuando no estaba registrado, por lo que de inmediato la directiva del Atlas interpuso su inconformidad ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, y ésta falló a su favor, y así se terminó la polémica de quién había sido el culpable de no registrar al jugador y de si la Liga MX se atrevería o no a castigar al cuadro azulcrema.

En tanto, América acató la decisión de dicha comisión, por lo que perdió los tres puntos del triunfo, aceptando el error que habían cometido al no haber registrado a Viñas para el partido ante Atlas.

Además, en el futbol mexicano se busca tener una nueva era, más transparente, dejando en claro que el reglamento se aplica de la misma forma para todos los equipos, dejando de lado las viejas polémicas que involucraban a los de Coapa como un equipo favorecido por el arbitraje.

#ComisiónDisciplinaria | Resolución del proceso de investigación por los hechos acontecidos en el partido Atlas vs. América de la @LigaBBVAMX. Lee más: https://t.co/vZhHUf7ozz#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/rhWhWByN3x — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) February 23, 2021

Los tres puntos que el Atlas acaba de ganar en la mesa le caen como ‘anillo al dedo’, ya que es uno de los equipos que al no haber ascenso en este torneo, pelean por no pagar la multa de 120 millones de pesos al estar en la última posición en la tabla de cocientes. Y aunque de momento Atlético de San Luis y, FC Juárez están entre los candidatos a pagar, es el Atlas el que por ahora se encuentra más cercano, por lo que haberle ganado a las Águilas les ayuda a despegarse ligeramente de la multa.

Producto de esta decisión, América dejó el liderato de la competencia, mismo que ahora ostenta Cruz Azul con 15 unidades.

