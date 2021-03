Henry Martín a Chivas y Peláez: "Gracias, pero no”

Henry Martín, delantero del América, respondió a los halagos del presidente de Chivas, Ricardo Peláez, de quien dijo se equivocó con sus declaraciones y aseguró que no vestiría la camiseta rojiblanca.

“No debió decir eso (Peláez) porque deja en entredicho que los jugadores que tiene no le han llenado. Uno agradece que se fijen, pero estoy muy bien aquí, estoy contento y feliz, no pienso en hacer cambios. Quiero darle alegría al equipo, queda mucho futuro por delante. Gracias, pero no”, declaró en conferencia de prensa.

Pese a que el Rebaño Sagrado mantiene un paso irregular en el torneo, el yucateco dijo que en un Clásico solo importa qué equipo haga mejor las cosas durante el partido.

"Pienso que Chivas no viene muy bien desde hace varios torneos, no sabemos por qué si tienen jugadores de nivel. Pero esto es un Clásico y no importa nada, solo quien hace mejor las cosas", mencionó.

Martín advirtió que el América no saldrá confiado para enfrentar al odiado rival, al que prometió le harán los goles necesarios para derrotarlos.

"El Clásico no se devalúa, si sales pensando que eres favorito te puedes llevar una sorpresa. Hay que hacer uno o diez goles, porque lo merecemos y lo merece nuestra afición", concluyó.

