Bofo Bautista sobre Clásico ante América del Apertura 2006: 'Los payasos fueron ellos'

En este 2021 se cumplirán 15 años desde que el Estadio Jalisco se convirtió en un circo. Para el Clásico Nacional del Apertura 2006, Chivas puso la carpa, pero para el ex rojiblanco, Adolfo Bautista, el América puso a los "payasos".

Tras una semana llena de declaraciones entre Jorge Vergara y Manuel Lapuente, entonces asesor deportivo de las Águilas, el Guadalajara doblegó con categoría al conjunto de Coapa, donde comenzó la faena circense.

"Días antes, toda la semana se habló mucho, porque la foto oficial de Chivas fue en un circo y desde ahí empezó el equipo rival a decirnos que éramos payasos y todo eso.

"Nos enfocamos en el partido, donde les dimos un baile y quedamos dos a cero, metió gol el Venado y me tocó anotar a mí. Mi festejo fue como cirquero, me pongo de cabeza, ya lo habíamos platicado con Omar que me saltara por encima de los pies.

"Los payasos fueron ellos. Nosotros éramos los del circo, los payasos eran ellos", detalló el histórico ‘100’ rojiblanco en charla con RÉCORD.

En aquel compromiso se suscitó de todo, incluso un espontaneo, disfrazado de payaso, ingresó al campo al minuto 8 de juego, situación que según Bautista no estaba planeado, pero que terminaría con otros 11 payasos vestidos de amarillo.

"Lapuente había dicho que éramos un circo, pero no estaba planeado el hecho que haya entrado la gente, lo que sí estaba planeado era el festejo entre Omar Bravo y yo, en eso habíamos quedado", puntualizó.

En aquella edición se calentó el juego debido a que Manuel Lapuente aseguró que quien quisiera espectáculo que fuera al circo, e incluso asegurando que hombre por hombre las Águilas eran superiores a los tapatíos.

"Hombre por hombre América es mejor, por ejemplo, Oswaldo Sánchez y Memo Ochoa ahí se van, pero yo me quedó con Memo con todo respeto y cariño para Oswaldo. Considero que los hombres que tenemos son mejores.

"(Vergara) Tal vez está en la India, ha de estar buscando un elefante para su circo porque así lo presentó al principio", declaró el extimonel y directivo del América.

