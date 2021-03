Adolfo Bautista: 'Actualmente el Clásico Nacional no tiene ídolos'

El Clásico carece de ídolos. Para Adolfo Bautista tanto Chivas como América no hay referentes, por lo que está convencido de que en el Guadalajara hay jugadores que no "sienten la camiseta", en donde resaltó a Oribe Peralta, de quien considera que es más factible que este identificado con los colores azulcremas.

"Es difícil hablar de todos los jugadores y se puede escuchar como crítica y lo pueden tomar a mal, pero hoy en realidad no hay jugadores que reconozca la afición y sean ídolos para los dos equipos. ¿Quién de Chivas puede ser ídolo? Macías va creciendo, pero todavía le falta bastante.

"¿Del otro equipo quién? ¿Un extranjero? No hay jugadores que sientan realmente la camiseta", aseguró a RÉCORD.

El ‘Bofo’ considera que para el Clásico Nacional es necesario que el futbolista esté identificado con el club al que representa, situación que no observa en la actualidad del Rebaño, en donde criticó a los futbolistas, principalmente al Cepillo.

"Es importante que el jugador sienta la camiseta. Siempre he dicho que uno debe tener primero amor propio y defender a muerte esa camiseta y sabemos que muchos jugadores que están ahí no la sienten. Últimamente sabemos que lo más importante para muchos jugadores es el dinero, el salir en publicaciones, en redes sociales y no se enfocan tanto en dar buenas actuaciones para toda la afición que así lo espera en cada partido.

"No tanto, porque este tipo de partidos se juega con personalidad y es donde muchos jugadores deben mostrar el carácter, el amor a la camiseta. Sabemos que hay muchos jugadores que no sienten eso. ¿Crees que Oribe Peralta va a sentir la camiseta? A lo mejor siente la camiseta de los ‘Wilos’, pero la de Chivas no lo va a sentir", concluyó Bautista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BOFO BAUTISTA TRAS DECLARACIONES DE VIÑAS: 'NO CONOZCO A ESE'