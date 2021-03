Óscar Ruggeri: 'América vs Chivas, más pasional que Clásico español'

El exfutbolista argentino Óscar Ruggeri tuvo la oportunidad de jugar los Clásicos de España, México y su natal Argentina y previo al Chivas vs América de la Jornada 11 del Guard1anes 2021 reveló que tan pasional es este encuentro respecto a los otros Clásicos que vivió.

"El de Argentina es el Clásico más pasional, ese no se le acerca a nadie. Para mí después de haber jugado el de España, la afición no se encuentra en el Clásico. Otra de las cosas que me llamó la atención que cuando venía Chivas al Azteca era groso, pero cuando América iba a Guadalajara había muchos más hinchas del América, me sorprendió mucho eso", reveló el Cabezón en entrevista con ESPN.

Además, Ruggeri, que vistió la playera del América en los albores de los años 90 comparó al conjunto de Coapa con el Real Madrid.

"El América es el Real Madrid en México y hace algunos años River Plate era el Madrid de Argentina. Cuando me fui de Boca a River, yo creí que había entrado en un equipo europeo", aseguró el exdefensor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIOJO HERRERA SOBRE POLLO BRISEÑO: 'PIN... DECLARACIONES'