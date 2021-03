Piojo Herrera sobre Pollo Briseño: 'Pin... declaraciones'

Las palabras del Pollo Briseño sobre la falta de identidad del América siguen dando de qué hablar y ahora fue Miguel Herrera quien criticó al jugador en su nuevo canal de YouTube

Durante una entrevista con el periodista Álvaro Morales el Piojo respondió a las preguntas sobre quien ganaría el Clásico Nacional y se refirieron a las declaraciones que hizo el jugador del Rebaño.

"¿Qué te parecieron las pinches declaraciones del Pollo Briseño? Para mí así lo digo: Pinches declaraciones", preguntó Herrera a lo que Morales respondió.

"No entiendo a qué se refiere con la palabra identidad, no sé si el Pollo sabe lo que significa la palabra identidad. Yo creo que el muchacho no es tonto, puede ser un jugador limitado; yo creo que sabe que su futuro podría estar en los medios de comunicación y sabiendo lo que es el foro como el Clásico quería dar declaraciones candentes o que el departamento de Chivas quería mandar a alguien que prendiera esto", sugirió Morales.

"Todos tenemos una identidad, a lo mejor él se refería a la tradición de los mexicanos, pero no se refirió a eso", continuó el presentador.

Sin embargo, Herrera recordó que equipos como el Athletic de Bilbao también juegan con elementos nacidos en el País Vasco y no lo andan presumiendo.

"Yo creo que es una excusa vana, porque eso no es una identidad para mí. Chivas eligió de toda su vida jugar con mexicanos y han vanagloriado jugar así como ni siquiera lo han hecho los vascos (Athletic de Bilbao) de jugar con jugadores de la región y no lo han hecho tan tajante. Yo le contesté que si para él la identidad era ser nacionalista, entonces porque fue jugar al extranjero.

"Yo me declaré americanista también y me dice 'tú no eres americanista de nacimiento', pero él ha salido hace poco que su equipo era el Atlas y hoy sale con la bandera y el estandarte de las Chivas", declaró el Piojo.

