Pollo Briseño: 'Triunfos de América no espantan a nadie en Chivas'

El poderío de América no inquieta a Chivas. Conscientes de que las Águilas atraviesan un buen momento en el torneo, en donde han conseguido múltiples triunfos, Antonio Briseño no titubeó en asegurar que no temen a los de Coapa.

“América no espanta a nadie porque gana. No le tengo miedo a nada, a lo único que le tengo respeto es a la muerte. Miedo a algo, ni al América ni a ninguno que me digas porque son partidos de futbol que se juegan y se enfrentan.

“Sí, han ganado, pero sabemos que tenemos la capacidad para enfrentar ese tipo de partidos. Ha jugado bien, ha conseguido sus resultados, pero es un Clásico, las estadísticas quedan aparte y serán once contra once”, declaró en conferencia.

El ‘Pollo’ considera que las desatenciones en la defensiva han sido cruciales para que los rojiblancos no presuman una mejor cosecha de puntos tras 10 jornadas disputadas, aunque considera que están mejorando en dicho rubro.

“A final de cuentas son detallitos que nos han pasado en táctica fija, hemos recibido goles en la mayoría de la táctica fija, no tanto por el sistema defensivo, es algo aislado. Son las laterales que nos han costado peligro y lo estamos trabajando, en la comunicación está la solución. Si mantenemos el cero atrás será el primer paso. Tienen buenos delanteros”, concluyó.