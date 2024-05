Martín Anselmi no teme a los fantasmas de Cruz Azul: 'No vivimos del pasado'

Martín Anselmi quiere escribir su propia historia. Las estadísticas no juegan para el argentino y el estratega de Cruz Azul buscará la décima estrella de los Celestes, pero no como una revancha.

“Nosotros no vivimos del pasado, estamos en el día a día. Eso es la historia que se fue construyendo en las Finales pasadas, hoy queremos escribir nuestra historia; para mí no juega, son datos, estadísticas. Tenemos una nueva oportunidad y nos preparamos como tal, no es una revancha, es una Final y la queremos ganar”, argumentó Anselmi en el Día de medios previo a la Final del Clausura 2024.

Por otra parte, reconoció que América siempre será un duro rival, ya que tiene una de las grandes plantillas del futbol mexicano, además hizo hincapié en que André Jardine es un gran técnico y que supone un reto enfrentarlo.

“Estamos en frente del último campeón, Jardine es un gran entrenador, triunfó en Brasil cuando uno se enfrenta a buenos entrenadores te hace un mejor entrenador, porque te hace pensar”, dijo.

“Al final juegan once contra once, la plantilla del América es una de las mejores el futbol mexicano, hemos sabido competir con pocos días de descanso y esos chicos que hacen un trabajo invisible, la jerarquía es importante, pero el hambre también”, argumentó.

A su vez, no quiso entrar en detalles sobre la evolución de Willer Ditta, pues señaló que completó sin problema los minutos en la Semifinal ante Rayados.

