rubens-sambueza-descarta-que-la-final-sea-revancha-para-cruz-azul

No hay revancha, pero hay historia entre Cruz Azul y América este domingo en la Final de Vuelta en el Estadio Azteca. De acuerdo con Rubens Sambueza, la Máquina no quiere tomar venganza de las Finales perdidas, pero sí las deben tener en mente.

El exfutbolista de América, habló sobre el partido que definirá al campeón del Clausura 2024. El argentino confesó que no hay revancha, pero sí ‘morbo’ al recordar que Cruz Azul cayó en las dos Finales previas ante las Águilas.

“No hay revancha, pero sí creo que está ese morbo, ese fantasma de esas Finales que por ahí le tocó perder al Cruz Azul. En una de esas Finales tuve la fortuna de estar en la cancha y poder ganarla, tan épica como fue la del (Clausura) 2013. Me parece que eso está dentro de la historia”, comentó el exfutbolista ante los medios.

Con respecto al partido en el Estadio Ciudad de los Deportes, Sambueza aseguró que fue un partido muy cerrado, tal y como suele suceder en las Finales. Ahora espera que el partido de Vuelta sea interesante y aseguró que ganará quien se equivoque menos.

“Fue un partido muy complicado, me parece que fue un buen juego con algunas opciones de los dos equipos. Las Finales son así, siempre son cerradas, tratando de equivocarse lo menos posible, pero me gustó el juego. Como quedó ahí el resultado, se va a definir todo el domingo, así que esperemos que sea un juego también muy atractivo. El equipo más concentrado, el que se levante mejor, el que no regala nada en esta clase de partidos, va a ser el que va a ganar el título", finalizó.

