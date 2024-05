Federico Viñas sobre del futbolista mexicano: 'Le falta esas ganas de trascender'

Federico Viñas cumplió su quinto año en el futbol mexicano donde alzó el campeonato de goleo (junto con otros tres jugadores), marcando así su mejor temporada en la Liga MX. Ahora rumbo al Apertura 2024, el uruguayo habló sobre lo aprendido en tierras aztecas.

El delantero uruguayo destacó el nivel del futbol mexicano, sin embargo, también considera que hay algunos jugadores no tienen la mentalidad correcta, pues aseguró que el futbolista mexicano no tiene ‘ganas de trascender’.

“El jugador mexicano es muy bueno, tiene mucha calidad, pero a veces necesita esas ganas de seguir progresando porque el futbol mexicano tiene todo y puedes hacer una carrera tranquilamente en México. Creo que le falta esas ganas de trascender en lo deportivo”, comentó en entrevista para 100% deporte.

Con respecto al futbol mexicano, el charrúa reconoció que ha aprendido mucho durante los últimos años, pero también sabe que en algún momento tendrá que dejar la liga por alguna más competitiva para poder ‘seguir creciendo’.

“El futbol mexicano me aportó todo; es muy exigente y crecí un montón como jugador y como persona. Hay muchísimo nivel, te hace crecer, pero claramente tiene un techo. Me hizo crecer mucho y me gustaría seguir creciendo, y para eso hay que ir a una liga más competitiva. Hoy en día pienso en la selección y ganarme mi lugar” finalizó el delantero de León.

