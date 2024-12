En un partido cargado de emociones desde los primeros minutos, Rayados logró tomar la delantera gracias a un soberbio gol de Sergio Canales al minuto 34. El mediocampista español figura clave del equipo regiomontano, volvió a demostrar su calidad en un escenario decisivo.

Todo comenzó con la recuperación del balón por parte de Óliver Torres, quien aprovechó un descuido de Víctor Dávila en la mitad de la cancha. Aunque el jugador del América reclamó una falta, el árbitro dejó seguir la jugada, lo que permitió a Torres conectar con Stefan Medina. El lateral colombiano centró rápidamente hacia Germán Berterame, quien, en el borde del área, realizó una pared perfecta para encontrar a Sergio Canales.

Con espacio y tiempo, Canales no dudó y sacó un potente disparo que se incrustó en el ángulo superior derecho de la portería defendida por Luis Ángel Malagón, quien, pese a una gran estirada, no pudo evitar la anotación. Este golazo no solo significó la ventaja inicial para los Rayados en la final, sino que también representó el décimo tanto de Canales en la temporada, incluyendo dos en la presente liguilla.

Después del golazo de Canales, algunos jugadores azulcremas pidieorn que la jugada se revisara en el VAR por la falta previa, pero el central Víctor Cáceres dio por buena la anotación. Esto desató la polémica en redes sociales, pues varios expertos en el tema arbitral como Felipe Ramos Rizo señalan que el gol debió ser invalidado.

