Miguel Layún: 'América es especial para mí'

De 2010 a 2014 Miguel Layún tuvo la oportunidad de vestirse de azulcrema y jugar con el América, club al que le guardaba cariño y afición desde niño; sin embargo, ahora enfundado en la casaca albiazul de los Rayados, los sentimientos por las Águilas no cambian, pero sí su deseo por salir triunfador el próximo sábado en el duelo entre cremas y La Pandilla en el BBVA.

"Lo he dicho siempre, América es especial para mí, no tengo porqué esconderlo, pero de eso a tener sentimientos encontrados dentro del juego no. Yo siempre he sido una persona profesional y después apasionado", reveló Layún para TUDN.

"En el momento que me pongo una camiseta me da igual si juego contra mi primo, mi hermano o mi cuñado, igual quiero ganar y voy a cuidar a los míos y los míos son mi equipo, mis compañeros y la gente que está aquí, los que portamos esta camiseta, al final de cuenta no quita el sentimiento que tengo por América, pero en el terreno de juego no existe nadie más", añadió.

Además, el zaguero aseguró que se sorprendió por la presión por ganar títulos que encontró al llegar a los Rayados.

"Yo tenía esa idea donde América siempre era uno de los equipos que más invertía en la plantilla, en diferentes cosas e incluso dudaba hubiera un equipo tuviera esa presión interna, esa exigencia de: 'tenemos que ser campeones', pensé que no había más clubes, te hablo de a lo mejor el Guadalajara por la historia que también tiene, pero de ahí en fuera no veía más", sentenció Layún.

