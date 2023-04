Perro Bermúdez y Paco Villa tunden a Archundia por visitar al América previo a duelo ante Pumas

América se llenó de polémica previo al Clásico Capitalino pues el presidente del Comité de Árbitros visitó al equipo azulcrema días previos. Ahora los comentaristas de TUDN USA, le pegaron con todo a Armando Archundia por esta situación.

Durante el encuentro, César Ramos no tardó en causar polémica pues expulsó al DT de Pumas y marcó un penal a favor del América. Tras esto Enrique ‘Perro’ Bermúdez, Paco Villa e Iván Zamorano ‘Bam Bam’ mostraron su punto de vista.

“Archundia visitó al América en la semana del Clásico, se malinterpretan cosas, no debería hacerlo... ¿Por qué en el Clásico?, no deberían de hacerlo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿No crees 'Bam Bam' que previo a un clásico si vas a visitar a un equipo vas a los dos?”, expresó Paco Villa en el inicio de la transmisión.

De la misma forma Bermúdez aseguró que la visita no es el problema, sino que el momento de ir a Coapa fue lo equivocado por parte de Archundia.

“Va a todos lados, pero la fecha no es exactamente la mejor, debe poner un poquito de cabeza, si se juega el América vs Pumas, voy con el América y Pumas en la siguiente fecha, creo que la fecha fue mal escogida por Archundia”.

Finalmente ‘Bam Bam’ asegura que no considera mala la visita del presidente del Comité, pero que sabe que no debió ir a la concentración previo a un partido tan importante

“Ha visitado a muchos equipos y no pasa absolutamente nada y porque ahora va al América empiezan con rumores, me parece que no está bien eso tampoco, pienso que no está bien que un árbitro vaya a la concentración de un equipo antes de un Clásico, pero no me parece mal en qué fue a decir”.

