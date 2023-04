Carlos Santos arremete contra el América del Tano Ortíz: 'No tiene ídolos ni creo que pueda marcar época'

La leyenda del América, Antonio Carlos Santos, arremetió contra el momento actual del equipo, al cual tachó de "no tener ídolos" y no cree que "pueda marcar época".

En entrevista para ESPN, Santos afirmó que no está convencido con lo que han mostrado hasta el momento las Águilas, pues considera que se debe jugar con liderazgo y conseguir triunfos de peso, a lo que asegura “este América no está para eso, no tiene ídolos ni creo que pueda marcar época”.

Al respecto, el histórico jugador azulcrema criticó a Henry Martín pese al gran momento que vive. Además, dejó muy en claro que, para él, el yucateco no tiene lo suficiente para ser un ídolo.

“Es como si me preguntas si Layún tiene pinta de ídolo; es lo mismo”, mencionó.

Asimismo, Santos dijo que el Tano Ortíz no es el entrenador que se necesita en América, pues aseguró que llegó al club por sus amistades y no por sentir los colores de la institución.

“No tiene ninguna casta de entrenador de América. Llegó de pecado, llegó por ser amiguito de Greg Taylor y del directivo que está ahí, de Santiago Baños, y el dueño lo aceptó. Entonces, no es el entrenador ideal. El ideal tendría que ser americanista de cepa que ganó, que sudó la camiseta, que tiene una historia”, detalló.

Finalmente, puntualizó en la inestabilidad del conjunto de Coapa, pues señaló que así como vence a rivales de renombre, "al otro día puede perder contra cualquiera". Además, explicó que los triunfos en momentos clave son los que hacen marcar época a un equipo, algo que considera le falta al plantel del Tano.

"La historia se marca ganando, convenciendo. América no ha sido estable. Ha ido de más a menos por momentos. Estaba de octavo y pasó al menos al segundo lugar. Es un equipo que un día puede jugar muy bien y al otro día puede perder contra cualquiera.

“América ha vencido a equipos buenos en el torneo, de tradición, de nombre, pero para que se acuerden de esos triunfos hay que cambiar. Si en la liguilla no cambia de cualquier manera no sirve para nada lo que se ha hecho. A Chivas, a Cruz Azul, a Pumas, a Tigres, a Monterrey, hay que ganarles en la liguilla; ahí es cuando tienes que ganar y ahí sí se marca época”, sentenció.

