Braulio Luna asegura que lo siguen tachando de 'traicionero' por su traspaso de Pumas a América

No hay duda que el duelo América vs Pumas es uno de los de mayor rivalidad del futbol mexicano, por lo que cuando un jugador pasa de un equipo a otro termina siendo víctima del odio deportivo del club que dejó. Uno de ellos fue Braulio Luna, quien fue transferido de los universitarios a las Águilas en 1998.

A casi 25 años del suceso, Luna recuerda lo que vivió en esos momentos, pues parte de la afición auriazul lo tachó de "traicionero" y aseguró que todavía hay gente que lo ve de esa manera.

“Eso obviamente ha acarreado hasta la fecha todo tipo de situaciones, pero la gente debe entender es que cuando yo me preparé para ser jugador profesional, justamente me preparé para eso y no solo para jugar en un solo equipo y eso no depende del jugador", dijo en entrevista para AS México.

Además, aclaró que la decisión no fue suya e incluso explicó que él fue el último en enterarse del traspaso.

"El último en enterarme de la negociación fui yo, porque ya estaba vendido. A mí simplemente me informaron que ya estaba fuera de Pumas y que no había vuelta atrás y que ese dinero era para poder traer a Saporiti, que en ese momento llegó", agregó.

Asimismo, confesó que fue y ha sido díficil explicarle a la afición felina que no se marchó por convicción propia.

"Sí, claro (fue complicarlo explicar a la afición). Porque hay gente que la cree y otra que se cree cada historia, que yo dije, que yo les festeje cada gol que metí en otros equipos. Cada quien opina lo que cree que leyó, pero yo estoy muy tranquilo en el tema de un jugador profesional que en mis épocas no teníamos poder de decisión a donde teníamos que ir", sentenció.

