Pumas: Gustavo del Prete se pierde duelo vs América por temas de visado

En vísperas de que incie el Torneo Apertura 2022, un Clásico Capitalino calentará motores. Pumas y América tendrán la oportunidad de ponerse a prueba antes del inicio del semestre, aunque ambos lo harán con algunas ausencias.

El proceso de pretemporada continúa para Andrés Lillini y sus dirigidos. Los refuerzos universitarios mantienen el periodo de adaptación, pero precisamente tres de los cuatro fichajes auriazules ya saben lo que es jugar ante las Águilas.

Durante su estancia en Chivas, César Huerta participó en una de las rivalidades más pronunciadas del futbol mexicano: el Clásico de Clásicos, y esa experiencia podrá reflejarla ahora como portador del escudo felino y será la primera ocasión en que enfrente a los azulcremas desde esta trinchera.

Otro jugador que también tiene antecedentes frente a los de Coapa es Adrián Aldrete. Su pasado con Cruz Azul le dio la posibilidad de tener minutos en un Clásico Joven y al igual que el 'Chino' Huerta, buscará proyectarse experiencia ante este equipo como jugador universitario.

Incluso, el portero Gil Alcalá ha sido partícipe de juegos contra América. Uno de los ejemplos es su estancia con Gallos Blancos de Querétaro, equipo en el que se probó contra América y ahora podría tener sus primeros minutos defendiendo el arco auriazul ante este equipo.

El único elemento que no conoce lo que es enfrentar a las Águilas es Gustavo Del Prete, quien tampoco podrá tener minutos en este amistoso debido a que no realizó el viaje con el resto del equipo al no tener sus papeles en regla, por lo que su primera vez en un Clásico Capitalino tendrá que esperar.

Sin embargo, Pumas no será el único plantel con algunas ausencias, ya que América no podrá disponer de Guillermo Ochoa, Henry Martin y Jorge Sánchez, quienes son Seleccionados Nacionales, pero aún con equipos incompletos, ambos podrán brindar un buen espectáculo y dar prueba de lo que mostrarán en la campaña entrante.

