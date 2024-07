Iván Rodríguez confesó que su fichaje al América lo tomó por sorpresa

José Iván Rodríguez expresó su sorpresa ante su reciente fichaje por el América y su determinación por corresponder a la confianza depositada en él por el club azulcrema.

"Me sorprendió mi fichaje con América y quiero responder demostrando que estoy hecho para jugar en un equipo de la exigencia y grandeza como las Águilas", expresó en una entrevista exclusiva con TUDN.

Asimismo, señaló que quiere coronarse con las Águilas y no desaprovechará la oportunidad. "Principalmente es demostrar, quiero jugar, la oportunidad se me dio y no la voy a desaprovechar. Quiero salir campeón con el América y que vengan más resultados. Pero vamos paso a paso, vamos con un objetivo principal que es jugar y demostrar que estoy para el América".

El jugador de 28 años sufrió una lesión de meniscos en la rodilla derecha en febrero pasado mientras estaba en León, lo que lo mantuvo fuera de las canchas durante varios meses.

Iván Rodríguez destacó su estado físico actual al afirmar que está "muy bien" y reconoció que los entrenamientos bajo la dirección de André Jardine en América están contribuyendo a su mejora "táctica" y "mentalmente".

Al reflexionar sobre su paso por León, Rodríguez compartió: "En el club anterior me habían dicho que no entraba en planes, uno queda preocupado por no poder jugar. Te queda ese remordimiento de no poder demostrar más para poder enseñarle a los otros equipos que estoy bien, listo".

Además, Iván Rodríguez expresó su ambición de recuperar su mejor nivel con la esperanza de volver a ser considerado para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. Hasta la fecha, el mediocampista ha disputado únicamente dos partidos con el Tri, ambos en 2019: uno en un amistoso contra Trinidad y Tobago, donde debutó, y otro en la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Bermudas.

"Conforme vaya pasando el tiempo, conforme vaya demostrando, jugando, creo que por ahí se puede abrir una oportunidad. Quiero volver a Selección", concluyó el Jefecito.

