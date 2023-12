jardine-bromea-con-siboldi-para-saber-su-11-para-la-final-de-ida

¡Risas y más risas! Se le preguntó a Robert Dante Siboldi sobre qué alineación pondrá esta noche ante Las Águilas, pero en específico qué delantero usará sí, Ibáñez, Gignac o harán dupla; a lo que André Jardine bromeó diciendo: “Gracias por la pregunta”, pues podría sacar provecho al saber qué adversario enfrentará. El actual DT campeón respondió: “Creo que no te puedo responder, lamentablemente no te puedo responder. Estoy tranquilo de que tengo un plantel completo, dos jugadores de gran nivel por posición y la verdad es que me la ponen difícil cada partido.

Pero no te puedo dar mi 11”, finalizó en Día de Medios.

Por otro lado, Jardine también confirmó que Brian Rodríguez ya está recuperado y al menos hoy estará en la banca en el Universitario, recordando que sufrió una lesión precisamente en Monterrey que lo dejó fuera varias semanas.

La Gran Final de Ida se juega a las 21:00 HRS y será transmitida tanto por TUDN como por Azteca Deportes.

