Sebastián Jurado sobre su paso por Cruz Azul: "No me arrepiento de nada"

Sebastián Jurado, luego de llegar a Cruz Azul en 2019 para tratar de tomar el lugar el lugar en la portería de José de Jesús Corona, anunció su salida de La Noria para jugar con Bravos de Juárez. A pesar de su inconsistente paso por La Máquina, el guardameta mexicano señaló que no se arrepiente de nada en su paso por el cuadro celeste.

Y es que durante su estancia en Cruz Azul, Jurado dio de que hablar en dos ocasiones, pues el fue el titular en la goleada de 7-0 que los celestes sufrieron ante América, además de haber participado en el duelo de Vuelta de la Semifinal en la que Pumas remontó un 4-0. Sin embargo, Sebastián afirmó que esos momentos le han servido de aprendizaje para el futuro.

“No me arrepiento de nada, Dios me puso en la situación que debía estar y me llevo todo el aprendizaje. Hubo mucha gente que me ayudó en este camino, a quienes puedo llamar familia, maduré en distintas facetas de mi vida, tuve aciertos y errores, pero no tengo arrepentimiento alguno”, declaró en una entrevista para Fox Sports.

De igual forma, el arquero de 26 años señaló que el nuevo reto que tiene en Juárez lo ve de manera positiva, pues un cambio siempre viene de esa forma. Ante esto, con un nuevo equipo, Jurado expresó su deseo de volver a estar en el radar de la Selección Mexicana.

“En algún momento lo estuve, tuve el nivel, por eso Dios me permitió estar en Selección por un lapso prolongado. Necesito trabajar muchísimo para volver a estar porque eso se gana con base en el trabajo, no con lo que pueda decir”, sentenció.

En su paso por La Máquina, Sebastián Jurado jugó 43 partidos, en los cuales acumuló 62 goles recibidos, fue amonestado en cuatro ocasiones y se fue expulsado dos veces.

