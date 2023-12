Henry Martín sobre una posible renovación con América: "No he hablado con la directiva"

En declaraciones previas a la Final de Ida contra Tigres, Henry Martín, delantero del América expresó su deseo de continuar con las Águilas, a pesar de los rumores sobre la posibilidad de emigrar a Europa después de conquistar un título.

La 'Bomba' afirmó abiertamente su intención de permanecer en el equipo azulcrema. Sin embargo, hasta el momento, el delantero mexicano señaló que no ha habido conversaciones oficiales sobre la renovación de su contrato con la directiva del club.

Una incógnita que ronda la mente de los aficionados es la fecha de vencimiento del contrato de Henry Martín. Se espera que el delantero termine su vinculación con el Club América a mediados del próximo año, lo que señala la urgencia de iniciar las negociaciones para una posible extensión. A pesar de esta situación, el jugador se muestra dispuesto a comprometerse a largo plazo con el equipo: "Me encantaría quedarme en América todo el tiempo posible".

Aunque el deseo de renovación es claro por parte de Martín, sorprende que no haya habido contactos formales con la directiva hasta ahora. El jugador destaca su felicidad en el club, su conexión con la afición y su deseo de contribuir al éxito continuo de las Águilas. "No he hablado con la directiva de la renovación".

Con el reloj marcando el tiempo restante en su contrato, Henry Martín se encuentra a las puertas de los dos partidos más importantes de su carrera en el ámbito local, dejando de lado sus participaciones con la Selección Mexicana. Sobre la Final contra Tigres, el delantero enfatiza que este es el mejor momento que ha experimentado en la Liga MX. "Es un sueño levantar el trofeo", confesó.

