Sebastián Córdova sobre su salida de América: 'Solari y yo tuvimos un malentendido'

Sebastián Córdova reveló cuales fueron las razones por las que decidió salir de América para fichar por los Tigres.

El atacante no tuvo la confianza necesaria por parte de Santiago Solari, técnico de las Águilas, por lo que tuvo que buscar una oportunidad lejos de Coapa que en un principio parecía llegar de Guadalajara en un intercambio por Antuna; sin embargo, los de Nuevo León presentaron una mejor oferta sobre la mesa.

"Tuvimos un malentendido, pero cada quien tiene sus gustos y él es el entrenador y yo soy el jugador y si quiere poner a alguien más adelante. Yo trabajo y punto. Mi profesión es ser jugador y él es el técnico y cada quien lo suyo", contó Córdova en entrevista para Multimedios.

.@Cordovar97 explica las diferencias que tuvo con Santiago Solari y el porqué de su salida del @ClubAmerica pic.twitter.com/hT04KfdHC2 — Jesús Barrón (@BarronSports) December 23, 2021

Córdova reconoció que lo mejor para él y el equipo era dejar el Nido de Coapa ante la falta de minutos y buscar un nuevo destino.

"Obviamente (veía más saludable salir del América) porque yo busco jugar, busco minutos. Cómo voy a hacer goles y asistencias, como voy a hacerme ver pues jugando, sino juego ni modo que en la banca y que me estén viendo pues tampoco", comentó.

El atacante no logró adaptarse al sistema de juego de Solari, pero destacó que no sintió que la falta de juego fuera una actitud injusta por parte del estratega.

"No tanto eso, cada quien tiene su forma de dirigir, la de Solari era esa y te tienes que adaptar y creo que no me adapté a eso (a sus sistema) y el problema era mío", concluyó.

