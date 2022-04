Tigres: Sebastián Córdova reveló que "festejará normal" si mete gol al América

El duelo entre Tigres y América ha cobrado mayor relevancia con el paso de los últimos años por la rivalidad que se ha generado entre ambas institución que han dirimido algunos títulos del ffutbol mexicano e inernacionales.

Y el encuentro del próximo sábado en el Estadio Universitario entre los felinos del norte y las Águilas tendrá un ingrediente más para ponerle sabor y es que por primera ocasión Sebastián Córdova se medirá a su exequipo y aseguró que festejará en caso de marcarle a los azulcremas.

"No soy tanto de festejar goles y si lo festejo es normal como siempre lo hago. Si festejo es por la emoción del partido y no por grillero ni nada. Nada que ver", reveló Córdova en conferencia de prensa.

Córdova apenas marcó su primer gol con Tigres, conjunto en el que no ha contado con los minutos que desea pues sólo ha disputado 12 encuentros, cinco como titular para acumular 409 minutos.

"Hay veces que me siento perdido en el lapso del partido, creo que es un tema táctico y de preguntarle al entrenador lo que me hace falta. Me siento bien, contento y estamos felices de lo que estamos logrando y sabemos que tenemos que buscar el campeonato", sentenció Córdova.

