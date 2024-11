Álvaro Fidalgo aceptó disculpas de Nico Díaz tras patada en el rostro: 'No pasa nada'

No hay rencor. América logró vencer a Tijuana para avanzar a los Cuartos de Final del Apertura 2024. Las Águilas vinieron de atrás para ganar el partido de Play-In, aprovechado que los Xolos se quedaron con un jugador menos tras la expulsión a Nicolás Díaz.

Durante el segundo tiempo, Nico Díaz pateó el rostro Álvaro Fidalgo, en una disputa de balón en la que el español terminó con sangre en el rostro. La jugada fue revisada por el VAR y Adonai Escobedo decidió sacar tarjeta roja de manera directa faltando 15 minutos para que el partido finalizara.

Al término del partido, Diaz comentó la jugada asegurando que nunca buscó lastimar a su rival lamentando que la jugada terminó en la tarjeta roja. “Fue una jugada de futbol. Jamás tuve la intención de pegarle a Fidalgo”, reveló el futbolista de los Xolos.

Por su parte, el futbolista español confesó que Díaz pidió disculpas por la acción asegurando que fue todo parte del futbol. Además, pidió a los seguidores de América no atacar al futbolista de Xolos por la acción.

“Estuvimos hablando. Me pidió perdón y quiero también que lo sepa la gente, que no le digan nada. Me vino a pedir perdón, a disculparse…y eso es parte del futbol, no hay más y no pasa nada”, dijo el volante a los medios tras el partido.

