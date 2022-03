América: Joaquín Montecinos reveló que estuvo cerca de llegar al Nido

Durante el mercado invernal, Joaquín Montecinos fue uno de los jugadores del extranjero más codiciados por los equipos de la Liga MX; si bien fue vinculado con América y Cruz Azul, fue Xolos de Tijuana el equipo que terminó por hacerse de sus servicios.

Sin embargo, después de comenzar a deslumbrar con su calidad en la Frontera, el extremo chileno acepta que estuvo cerca de llegar al Nido, aunque las negociaciones no se concretaron.

"Estuve cerca del América. Hubo conversaciones, pero al final no se llegó a buen puerto. Estoy súper feliz en Tijuana”, declaró Montecinos en charla con César Luis Merlo para Superdeportivo.

El chileno reconoce que llegar al balompié mexicano es un gran paso en su carrera; sus ambiciones con Xolos van por el campeonato nacional.

Para mí un avance total, siempre lo he dicho, para mí estar acá es un paso súper importante; le tengo admiración y respeto a la Liga, sé que el futbol mexicano es muy bueno, mucha intensidad. En cancha me he dado cuenta.

"Hay un buen plantel y por lo mismo, en México hasta el 12 tiene opciones para entrar a la liguilla; pero al final es entrar. Tenemos el objetivo claro, pelear por el campeonato como sea y con el tiempo, veremos qué es lo que pasa, pero esa es la mentalidad”, indicó Montecinos.

