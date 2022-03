Gilberto Adame sobre la designación de Fernando Ortiz como interino: 'Nos salta a todos'

América anunció al cuerpo técnico interino que dirigirá los siguientes compromisos del equipo mientras se busca al sustituto de Santiago Solari. Fernando Ortiz, entrenador de la Sub 20, será el responsable del primer equipo, teniendo como auxiliares a Peter Thelemaque y a Raúl Rodrigo Lara.

Gilberto Adame, exauxiliar técnico del América, habló sobre como esta decisión fue de sorpresa para más de uno dentro del entorno azulcrema, pues asegura no veía venir su designación así como muchos otros referentes americanistas.

“Nos salta a todos (que Fernando Ortiz sea el interino). Así como me salta a mí nos salta a todos porque mi teléfono no sabes lo que ha sido todo este tiempo, pero es una situación que no controlo yo, no me corresponde ni juzgarla porque no sé qué argumentos tuvieron para tomar esa decisión”, aseguró Gilberto en entrevista con Fox Sports.

"NOS SALTA A TODOS" QUE FERNANDO ORTIZ SEA EL INTERINO "NO SÉ QUÉ ARGUMENTOS TUVIERON PARA TOMAR ESA DECISIÓN" A Gilberto Adame le sorprendió la designación de Fernando Ortiz como DT del América

Fernando Ortiz es un exfutbolista argentino que llegó al futbol mexicano en el Clausura 2007 para defender la playera de Santos y después de dos años fue fichado por el América.

Además, Adame reveló que fue de su elección el dejar su puesto en el Nido después de cinco años como auxiliar.

"Ayer (el 2 de marzo) que se suscitó el cese de Santiago, el contacto fue con Diego Ramírez (Director de Desarrollo Deportivo). Me comentó la situación, la instrucción y que no iba a ser parte del cuerpo técnico. Me dijo que era una instrucción de los altos mandos y que la estaba haciendo llegar tal cual. Tenía la ilusión, sentía que podría darse (tomar la dirección técnica), creo que no hice lo suficiente en estos cinco años.

"Yo renuncié, era el momento de que se refrescaran los rostros en el vestidor, creo que era lo más sano. No sé si fue el detonante, yo sabía que era el momento de dar un paso al costado. Si había un interinato me haría a un lado acabando; mi mensaje era dirigir", confirmó Adame.

