Piojo Herrera es sancionado por la FMF tras sus declaraciones en el partido ante América

El pasado fin de semana las Águilas del América vencieron a los Xolos de Tijuana con polémica arbitral incluida luego de la expulsión sobre Álvarez Balanta la cual fue previa a los tres tantos con los que el cuadro azulcrema derrotó a los fronterizos.

Luego del encuentro Miguel Herrera 'cargó' contra el desempeño de Óscar Mejía, asegurando que mientras jugaron completos América no fue muy superior al conjunto fronterizo.

"El árbitro nos desajustó el partido. Hay que analizar las tarjetas porque para mí ninguna de las dos es. Cuando te sacan un jugador, empiezas a flaquear y a darles espacios. Era un partido muy parejo hasta que vino la expulsión y se inclinó la balanza. Nosotros tuvimos un par de oportunidades muy claras de gol", comentó tras el silbatazo final.

Estas declaraciones hicieron eco en la Comisión Disciplinaria quienes, luego de analizar las declaraciones, sancionaron económicamente al entrenador de los Xolos de Tijuana.

La Comisión Disciplinaria determinó sancionar económicamente al Director Técnico del Club Tijuana, Miguel Ernesto Herrera Aguirre, toda vez que en la conferencia de prensa al finalizar el partido correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2023, entre los clubes América y Tijuana, emitió una declaración pública que transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en específico el artículo 71 inciso c), que menciona lo siguiente: "Aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales".

Los Xolos de Tijuana se van a enfrentar a Pachuca en la última jornada del torneo mientras que América recibirá en el Estadio Azteca a los Tigres de la UANL.

