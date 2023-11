Miguel Herrera tras derrota ante América: 'Las tarjetas no fueron justas'

El arbitraje cambió el partido. Para Miguel Herrera las decisiones arbitrales no fueron justas para ambos equipos y como consecuencia terminó influyendo en el resultado del partido entre América y Tijuana.

"(Qué afectó la expulsión) El 3-1. Eso cambia. Manejábamos bien la pelota y cuando ellos la tenían no tenían opciones. Con todo su arsenal estábamos bien plantados. Empiezas a flaquear y regalar espacios, porque tienes un hombre menos", comentó el Piojo.

"No es justo para uno y otro. Para acá estaban claras las tarjetas y para allá no. Había jugadas similares. Si vas sacar, qué sean de los dos lados. No es congruente con lo que pita y no es congruente con las tarjetas. Para un lado saca rápido y para el otro lado sí", agregó.

Sin embargo, Herrera consideró que no hubo tanta diferencia en el desarrollo de partido y que en ningún momento vio esa superioridad de las Águilas líderes.

"Hasta que nos desajustaron sí, en el 11 contra 11 no vi al poderoso América; fuerte, solido, pero peleábamos de igual a igual. Me parece que era un juego disputado, pero hay que analizar las tarjetas. Para mí ninguna de las dos es y nos desajustó el partido" afirmó.

"Mientras éramos 11 contra 11, no vi la diferencia. Veo a un América fuerte y sólido y sus recambios son otro plantel, pero no lo vi y el equipo estaba muy bien y sólido", sentenció Miguel Herrera.

