Audios del VAR explican por qué se anuló el gol de América ante Toluca

La polémica arbitral no faltó en los juegos de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2024 y una de las acciones que generó controversia fue el gol anulado a Israel Reyes en la serie de América ante Toluca.

Ante esto, la Comisión de Árbitros reveló los audios del momento en el que confirmaron que la anotación no era válida. En un video publicado, explicaron de manera detallada que el remate de cabeza de Rodrigo Aguirre pega en el hombro de Ramón Juárez.

Si bien esta acción no fue sancionada como mano, después de ese contacto el balón llego hasta Israel Reyes, quien se encontraba en fuera de lugar. Fue ese el motivo por el cual el tanto no subió al marcador y no porque se hubiera sancionado una mano previa.

De esta forma se aclaró cuál fue la determinación de los árbitros en el VAR, ya que hubo quienes pensaron que el gol se anuló por mano, lo cual hubiera significado una marcación incorrecta, porque el balón pegó en el hombro del jugador.

No obstante, quien sí cometió una infracción fue Reyes al partir de posición adelantada. Pese a ello, las Águilas se llevaron una victoria 2-0 que les pone en posición favorable para avanzar a las Semifinales del torneo.

