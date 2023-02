América: Adrián Chávez defiende al portero Óscar Jiménez

Óscar Jiménez se ha convertido en blanco de críticas por parte de los seguidores del América, quienes consideran que, el portero ha podido hacer algo más en algunos goles recibidos, tal y como sucedió el pasado fin de semana ante el Atlas; sin embargo, Adrián Chávez, histórico arquero de las Águilas salió en su defensa y aclaró que éste no es Supermán.

“El América es el América y obviamente todo mundo quiere que sea supermán (Jiménez) y que pare todo, y es imposible. Eso es a lo que se va a enfrentar Óscar y él lo sabe perfectamente, pero yo creo que es un portero con mucha experiencia y va a salir adelante”, declaró Chávez en charla con RÉCORD.

Ante los Zorros, los de Coapa tenían una cómoda ventaja de 2-0, pero Brian Lozano aplicó la ley del ex y con dos soberbias anotaciones rescató el empate, tantos que le fueron achacados a Jiménez al considerar que pudo haber hecho algo más para evitarlos, algo con lo que Chávez no coincide.

“No, son goles en los cuales como portero no son errores porque no puedes parar ese tipo de goles, quien fue portero lo sabe. Me asombra lo que están diciendo, porque son goles que por más que quieras no llegas a la pelota”, mencionó.

Finalmente, el Negro consideró que, Óscar ha entregado buenas cuentas en las nueve jornadas como arquero titular de los azulcremas, y espera que con el paso del tiempo creciendo como profesional.

“Está cumpliendo perfectamente bien y ojalá siga así, mejoré y agarre más confianza con el paso del tiempo”, sentenció.

Óscar Jiménez recibió la oportunidad de ser el portero titular del América en el presente torneo tras haber aguantado en el banco de suplentes durante seis años en los que estuvo a la sombra de Agustín Marchesín y Guillermo Ochoa.

Durante esta etapa, Jiménez ha conseguido tres títulos con las Águilas, aunque en ninguno de ellos tuvo participación, por lo que ahora espera poder coronarse siendo uno de los protagonistas.

TANO ORTIZ, EL CULPABLE

Chávez eximió de toda culpa a Óscar Jiménez por el empate con sabor a derrota de las Águilas ante el Atlas, pues considera que la responsabilidad debe caer sobre el técnico, Fernando Ortiz, a quien acusó de no saber cuidar su ventaja.

“Si lo vemos por ese lado si (tuvo más responsabilidad Tano que Óscar) porque si vas ganando 2-0 no puede ser posible que te empaten y con una ventaja así. Dicen que el 2-0 es el marcador más engañoso, pero no, un partido que empiece 2-0 a favor mío, te puedo asegurar que lo ganamos porque lo ganamos”, declaró.

Para Chávez, el principal error del Tano fue no trabajar bien la parte psicológica del equipo y recalcó que no supo sacar provecho de su ventaja, aspecto que él considera te lo da la experiencia como entrenador.

“Obviamente, la parte psicológica en el equipo que va perdiendo 2-0 la tienes que aprovechar porque aparte era local (Atlas) y por eso siempre se va a desbocar el equipo rival y puedes ganar ventaja. Creo que, en ese sentido, el entrenador no supo manejar bien el partido, porque cuando tú vas ganando un partido hay que saber manejar los marcadores, también y eso es en base a la experiencia que los entrenadores han tenido y he tenido yo”, explicó.

“Fue muy buen partido, de ida y vuelta. Cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado, pero América es un equipo que juega y deja jugar, iba ganando 2-0, no pudieron mantener la ventaja y eso como entrenador tienes que saber cómo manejarlo, por que si tienes una ventaja así no puede ser posible que te empaten”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - HENRY MARTÍN, CON RITMO PARA SUPERAR A BORGETTI COMO GOLEADOR MEXICANO EN TORNEOS CORTOS