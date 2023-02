Fernando Quirarte sobre su inducción al Salón de la Fama: 'La tercera es la vencida'

El histórico exdefensa Fernando Quirarte dejó huella en el escenario internacional. El exjugador del Guadalajara fue reconocido en el Salón de la Fama del Futbol Internacional y forma parte de la legendaria 11ª generación, hecho que le llena de alegría.

“Me dio muchísimo gusto, mucha alegría. Estaba con mis hijos cuando me avisaron y lo tomo como eso, una gran distinción, el hecho de que me hayan tomado en cuenta. Ya había estado en dos o tres ocasiones nominado, pero no había pasado nada hoy como dice el dicho ‘la tercera es la vencida’ y hoy afortunadamente me toca formar parte de ese grupo elite de personas destacadas del Salón de la Fama Internacional”, dijo en entrevista para RÉCORD.

Aunque anteriormente ya había tenido nominaciones, el 2023 se convirtió en el año definitivo para que el ‘Sheriff’ quedara plasmado en la undécima generación, un anhelo que ya tenía en su mente.

“Pensaba ‘ojalá algún día me toque el hecho de que pueda ser reconocido’. Hoy se da esa situación y la verdad me pone muy contento porque es algo que en su momento llegué a pensar y a soñar, que algún día me hicieran ese reconocimiento, expresó.

Quirarte forma parte de un selecto grupo de figuras de talla internacional entre los que se encuentran Carlo Ancelotti, Carles Puyol, Samuel Eto´o, el 'Kaiser' y Cuauhtémoc Blanco, por mencionar algunos, logro que celebra especialmente a memoria de sus padres.

“Definitivamente estar con este tipo de personalidades es importantísimo para mí. El hecho de que me hayan reconocido. La verdad que lo valoro muchisísimo, es una gran distinción en mi carrera, sé que mi madre y mi padre que ya están en el cielo lo disfrutan igual que yo”, apuntó.

