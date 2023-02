Salón de la Fama: Las controversiales propuestas de la votación 2023

La votación del Salón de la Fama busca evolucionar cada año. Este 2023, entre las propuestas que se escucharon en Oviedo, sede de la elección, hay varias que resaltan por su polémica y que el comité de honor que compone al organismo deberá resolverse en sus siguientes reuniones.

Se desataron tres principales en el evento celebrado en el Hotel Reconquista de la capital de Asturias. La más relevante fue la de que a aquél votado que tenga implicaciones negativas en su entorno, como ser culpable de delitos, no podrá ingresar al Salón, situación que sólo aplicará a los nuevos y no será retroactivo. Sin embargo, hubo diversos votantes que se inconformaron, como Raúl Orvañanos o Fernando Schwartz, y pidieron juzgar por lo que se hizo en la cancha, no fuera.

Otra situación controvertida fue la propuesta que se hizo desde votantes de África y Asia de tomar más en cuenta la historia de figuras futboleras de aquellas remotas zonas geográficas, ante lo que se acumularon las voces para hacerlo, como la del español Juan Castro de MARCA, quien recordó a Geremi Njitap, multicampeón con el Real Madrid, a quien no se le ha hecho justicia por venir del continente negro.

También se puso a debate el periodo para determinar qué futbolista es un ‘Decano’ del futbol y se dejó en después de cumplir 65 años, así como si al Salón de la Fama también pueden entrar equipos legendarios y no sólo futbolistas, una resolución que no tuvo fin y que el comité evaluará para después comunicar su decisión.

