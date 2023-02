David Faitelson bromeó sobre Cuauhtémoc Blanco en el Salon de la Fama: 'Lo voy a protestar"

A David Faitelson no le dará gusto que Cuauhtémoc Blanco llegue al Salón de la Fama. El comentarista respondió de manera de broma 'lo voy a protestar", después de unas risas argumentó que el icónico examericanista es uno de los mejores jugadores del futbol mexicano.

"Protestarlo, no, no, absolutamente para nada, yo creo que cuauhtémoc fue de los mejores jugadores en la historia del futbol mexicano, y tiene que estar adentro, sin rencores, sin resentimientos, y no pasa absolutamente nada", dijo Faitelson en un video publicado por Carlos Ponce.

Al ser cuestionado sobre si le dará gusto que Blanco entre al recinto, el comentarista de ESPN rápidamente respondió entre risas, ¿me va a dar gusto? tampoco exageres, puede ser que no entre, cuidado", respondió.

Oviedo será el escenario para la elección de nuevos inmortales, con una lista legendaria y aumento en el número de elegidos en el Salón de la Fama.

