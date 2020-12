América, con un solo gol en 270 minutos desde que accedieron a Liguilla

Al América se le extravió la fórmula del gol. Luego de haber hecho una gran campaña en cuanto a cuota goleadora se refiere en la fase regular del Guardianes 2020, en la que incluso, las Águilas terminaron como la mejor ofensiva con 31 anotaciones, la magia se esfumó y perdieron esa fortaleza al ataque una vez que accedieron a la Liguilla, pues solo acumulan un gol en 270 minutos.

El conjunto de Coapa quedó eliminado en los Cuartos de Final del Guardianes 2020 a manos de su odiado rival, el Guadalajara, quien les llenó la canasta con tres soberbios goles de Christian Calderón, a lo que los azulcremas no pudieron responder, pues apenas, Henry Martín quien no había estado atinado marcó solo una anotación para descontar y desde entonces hasta ahora, no se ha vuelto a cantar un gol de las Águilas.

Han sido diversas las circunstancias por las cuales inició esta mini sequía goleadora americanista, siendo la principal de ellas las bajas por lesión que azotaron al equipo durante toda la campaña, pues recordemos, que, en las últimas jornadas, previo a la Fecha 16, Federico Viñas resultó positivo por Covid-19 y se perdió los partidos ante Tigres y Juárez, razón por la que el ataque azulcrema se empezó a debilitar.

Una vez concluida la participación del América en el torneo liguero, sufrió otra baja importante por coronavirus, la de Henry Martín, quien fue el máximo artillero del equipo en la competencia con ocho goles en la fase regular y uno en Liguilla y que a causa de esto quedó descartado para poder jugar Concachampions y no realizo el viaje a Orlando.

Además, las lesiones han provocado que el equipo tampoco cuente con hombres en medio campo que puedan ayudar a generar peligro, algo que se vio reflejado el miércoles ante el Atlanta, donde el América no puso en aprietos a los norteamericanos, quienes ganaron el partido por marcador de 1-0, aunque las Águilas fueron quienes obtuvieron el pase a Semifinales gracias a que traían ventaja de tres goles del partido de ida celebrado en marzo pasado en el Estadio Azteca.

