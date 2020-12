Piojo Herrera: "No tuvimos un gran partido, pero traíamos una ventaja importante"

Luego de la derrota ante el Atlanta United, Miguel Herrera, reconoció que el América no tuvo un gran partido; sin embargo, destacó el pase a Semifinales y advirtió que su equipo seguirá trabajando para conseguir el título.

"No tuvimos un gran partido, pero traíamos una ventaja importante que teníamos que cuidar, hoy el equipo mantuvo un buen balance de poder manejar el resultado y al final nos llevamos el pase a la siguiente ronda, esto es dos partidos y por eso hicimos bien nuestro trabajo de loca. Traemos un equipo muy unido y seguiremos trabajando", dijo en conferencia de prensa.

El estratega azulcrema, señaló que no es momento de pensar en traer refuerzos y aunque aceptó que cuenta con un plantel muy limitado, dejó en claro que echará mano de sus elementos disponibles para enfrentar lo que viene con las Águilas.

“Hablar de eso (de refuerzos) es terminando el torneo, ahorita no podemos hablar de traer un jugador, tenemos que adecuarnos a lo que estamos, hoy estamos en un torneo en el cual tenemos que pensar con la gente que traemos, no tenemos más, no podemos traer más. Ya habrá momento de que me siente con Santiago (Baños) para platicar para que se vea más fuerte el equipo, recuperaremos jugadores lesionados o que tuvieron Covid antes de venir a este torneo y el equipo se irá viendo más sólido, hoy en día tenemos que enfrentar este torneo con lo que tenemos y haremos modificaciones para que el equipo mejoré sustancialmente para el siguiente partido”, mencionó.

PIOJO HERRERA SOBRE ROGER: 'SI QUIERE SEGUIR EN EL EQUIPO DEBE MEJORAR'

Roger Martínez volvió a tener una nueva oportunidad para mostrarse e intentar convencer desde la cancha a la directiva que ya hizo público su deseo de traspasarlo en este periodo de fichajes, sin embargo, el atacante colombiano se mantuvo firme en su idea de no aportar, ni respetar la camiseta ni siquiera con un desgaste físico.

“Después de tanto tiempo sin jugar Roger, no tuvo su mejor actuación, pero si quiere seguir en el planteamiento del equipo tiene que mejorar. Pero no es nada más él, la verdad es que no tuvimos un buen partido y tengo que analizar el rendimiento de todos los demás”, declaró el estratega azulcrema.

“Sé que Roger está en el ojo del huracán por la situación que atraviesa, pero así como Roger, varios no tuvieron un buen partido y también si quieren jugar tienen que mejorar”, añadió el Piojo.

