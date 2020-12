Concachampions: América perdió con Atlanta United, pero clasificó a Semifinales

Uno les salió barato a las Águilas. America consiguió su clasificación a las Semifinales de la Concacaf Liga de Campeones hace 9 meses, el partido de Vuelta fue simplemente un triste trámite luego de perder por la mínima diferencia ante el Atlanta United, en una actuación que expuso la debilidad de este equipo.

Es verdad que el equipo obligado a buscar el triunfo y los goles era el norteamericano; sin embargo, se notó que el conjunto azulcrema intentó hacer daño y no esperar al rival, pero las ausencias pesaron y darle actividad por obligación a jugadores que no la tuvieron a lo largo del torneo Guard1anes 2020 no funcionó.

Una vez más cómo habitualmente sucedió en el torneo de Liga, Guillermo Ochoa fue el mejor jugador del América, su inoperancia en el ataque y sus constantes fallas en la zona defensiva provocaron que los estadounidenses llenaran de pelotas el área azulcrema, donde Memo se encargó de minimizar el peligro.

Quien sigue siendo un caso aparte es Roger Martínez, el atacante colombiano volvió a recibir una nueva oportunidad al salir como titular debido a las bajas, pero el colombiano confirmó que no tiene ganas de seguir en Coapa a pesar de que su futuro podría seguir siendo azulcrema en caso de no arreglarse con ningún equipo.

Lo único rescatable para el cuadro americanista es que Miguel Herrera le dio oportunidad a un par de canteranos que hicieron el viaje como Santiago Naveda y Esteban Lozano que en los minutos que estuvieron en la cancha mostraron el hambre y deseo de querer llenarle el ojo al cuerpo técnico.

