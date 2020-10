América: Las Águilas no pierden cuando Federico Viñas anota

Finalizados los tres Clásicos para América de forma consecutiva, hecho que provocó polémica después de que Miguel Herrera manifestó su inconformidad por jugarlos uno tras otro, los resultados son positivos considerando que terminaron invictos y con más de la mitad de los puntos disputados en la bolsa.

Fue gracias al gol de Federico Viñas en la parte final del partido que las Águilas rescataron el empate ante Pumas y así salir ilesos de esta fase complicada en su calendario.

“Es importante que no perdimos en casa y que seguimos sumando, queríamos ganar los tres Clásicos, no se dio pero fue importante no perder y no dejar de sumar sobre todo porque estábamos en nuestra casa”, destacó el atacante uruguayo.

Ya son 13 partidos en que el atacante charrúa se ve involucrado en las anotaciones de su equipo y ni siquiera en la Liguilla las Águilas perdieron siempre que su goleador marcó.

Inclusive, el conjunto universitario es el único de sus rivales que ha sido víctima de sus goles en tres partidos diferentes contando ya el juego del fin de semana, curiosamente los tres encuéntrelos terminaron en empate, dos en el Azteca y otro más en el Olímpico Universitario.